“Schandalig”: Engelse kranten niet mals voor premier Boris Johnson nu druk op hem alleen maar toeneemt

Boris Johnson heeft woensdag geen al te goede beurt gemaakt in het House of Commons, waar de Britse premier zich moest verdedigen tegen herhaalde eisen van de oppositie om op te stappen als premier. Johnson gaf er toe dat hij aanwezig was op het vermeende tuinfeestje, maar opstappen deed hij niet. “Schandalig”, noemen de kranten over het Kanaal dat.

Sinds hij in 2019 premier werd, heeft Boris Johnson al enkele keren onder vuur komen te liggen. Maar wat zich woensdag afspeelde in het House of Commons, kan gerust als het dieptepunt van zijn ambtstermijn beschouwd worden. Na het tuinfeestje voor zijn werknemers om hen tijdens de eerste lockdown - waarin niets mocht - te bedanken met een drankje, moest Johnson door het stof. Hij verontschuldigde zich, maar stapt ondanks de herhaalde vragen om dat te doen niet op.

LEES OOK. Boris Johnson verontschuldigt zich na tuinfeestje in volle coronacrisis: “Ik begrijp de woede, dit hadden we anders moeten aanpakken”

De Engelse kranten hebben een dag later niet veel goeds te schrijven over Johnson. “Schandalig”, staat te lezen op de voorpagina van The Mirror. “Eerst zei Johnson dat er geen regels overtreden werden, daarna zei hij dat hij geen weet had van feestjes, nu geeft hij toe dat hij aanwezig was op een feestje maar niet besefte dat het er één was.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Volgens The guardian zal het er nog om spannen of Johnson kan aanblijven als premier, The times schrijft dat de “opstandige premier” weigert op te stappen “terwijl de peilingen steeds slechter worden” en Financial times houdt het sober: “Johnson trotseert eisen van Tory’s om op te stappen”.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Cock and Bull Tory”, kopt The Daily Record dan weer. Dat is een uitdrukking die gebruikt wordt wanneer iemand een uitleg geeft en niemand hem gelooft. The National is forser: “Leugenaar.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook andere kranten zijn niet mals. The Telegraph schrijft dat Johnson in een moeilijk te houden limbo zit, Daily Mail heeft het over “Operatie red Boris” en Daily Express schrijft “I’m sorry… Maar bewijs nu maar wat je voor Groot-Brittannië kan betekenen”. The Star houdt het op: “Sorry… not sorry. De regels gelden alleen voor de kleine man.”