Alexis Sanchez schenkt Inter Supercup met treffer in blessuretijd van tweede verlenging

Landskampioen Inter Milaan heeft in eigen stadion de Italiaanse Supercup gewonnen van bekerhouder Juventus. Alexis Sanchez scoorde het beslissende doelpunt in de blessuretijd van de tweede verlenging.

Na 90 minuten was het 1-1. Juventus was in de 25ste minuut op voorsprong komen via Weston McKennie. Tien minuten later bracht Lautaro Martinez Inter vanop de penaltystip langszij. De Belgische verdediger Koni De Winter bleef op de bank bij Juventus.

Voor Inter is het de zesde Supercoppa, de eerste sinds 2010. Juventus, winnaar van de vorige editie, staat negen keer op de erelijst en is daarmee recordhouder. (belga)