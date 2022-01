Nooit eerder woog corona zo zwaar op ons gemoed: 1 volwassene op de 5 kampte in december met depressie of angststoornis

In december 2021 kampte een op de vijf volwassenen die deelnamen aan de gezondheidsenquête van Sciensano met een depressie of een angststoornis. Dat zijn de hoogste percentages sinds het begin van de coronacrisis, zo meldt Sciensano in een persbericht.

Voor de negende keer al nam Sciensano tussen 13 en 23 december 2021 een gezondheidsenquête af bij 22.354 personen. Daarin wordt telkens gepeild naar de gevolgen van de epidemie op de bevolking.

Wat de onderzoekers vooral opviel, waren de resultaten wat mentale gezondheid betreft. “Het percentage volwassenen dat ontevreden was met hun leven aan het eind van het jaar 2021 nam sterk toe: van 14 procent begin oktober tot 34 procent eind december 2021”, klinkt het bij Sciensano. “Jongeren tussen 18 en 29 jaar oud geven het vaakst aan dat ze ontevreden zijn met hun leven (37 procent).”

Bovendien bleek dat in december 2021 21 procent van de volwassenen met een depressieve stoornis kampte, en 24 procent met een angststoornis. “Dit zijn de hoogst gemeten percentages sinds het begin van de Covid-19-gezondheidsenquêtes”, aldus Sciensano. 28 procent van de volwassen respondenten gaf dan weer aan “ernstig eenzaam” te zijn. Dat is evenveel als in maart 2021.

Negatieve impact

Bij een verstrenging van de maatregelen neemt het percentage volwassenen dat een negatieve impact voelt op verschillende levensdomeinen toe, merkte Sciensano nog op. “Dit was vooral het geval voor het werk of opleiding, het familiaal leven en het sociaal leven, met percentages die in december 2021 terug even hoog waren als in maart van datzelfde jaar. Voor de levensdomeinen inkomen en gezondheid en zorg is dit percentage zelfs nog hoger dan in maart 2021.”