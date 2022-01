Syrische officier tot levenslang veroordeeld voor misdaden tegen de mensheid tijdens burgeroorlog

Een voormalige kolonel van de Syrische inlichtingendienst is donderdag voor een rechtbank in het Duitse Koblenz tot levenslang veroordeeld wegens misdaden tegen de mensheid. Het gaat om het eerste proces ter wereld over de mistoestanden die worden toegeschreven aan het regime van Bashar al-Assad tijdens de burgeroorlog in zijn land.

De 58-jarige Anwar Raslan wordt verantwoordelijk geacht voor de foltering van minstens 4.000 mensen en de dood van 30 van hen in een geheime gevangenis in Damascus tussen 2011 en 2012. Hij was het hoofd van de gevangenis, waardoor hij - zo oordeelde de rechter - op de hoogte was van alle folteringen - slaan, schoppen, elektrische schokken… - en seksueel misbruik waar gevangenen het slachtoffer van werden.

Het proces tegen Raslan en medeverdachte Eyad al-Gharib begon in april 2020. Raslan was in 2014 als vluchteling naar Duitsland vertrokken, maar werd daar in 2019 opgepakt. Tijdens het proces getuigden meerdere gevangenen over hoe ze oneetbaar voedsel kregen, alle medische zorg hen geweigerd werd en ze in overvolle cellen zaten. Daar kwamen de folteringen dan nog eens bovenop.

Raslan werd in Duitsland berecht op grond van zogeheten universele jurisdictie: misdaden tegen de mensheid kunnen overval vervolgd worden, waar ze ook zijn gepleegd. Hij ontkende de feiten zelf en zei geen enkele rol gespeeld te hebben, maar dat werd niet geloofd door de rechter.

Al-Gharib, ook een voormalig lid van de Syrische geheime dienst, kreeg in februari vorig jaar 4,5 jaar cel opgelegd voor misdaden tegen de mensheid.

Mijlpaal

Het is de eerste veroordeling die uitgesproken wordt voor wat tijdens de burgeroorlog in Syrië, die al bijna elf jaar woedt, gebeurd is. In die jaren heeft het Syrische regime residentiële buurten gebombardeerd, gifgas gebruikt om Syriërs - ook kinderen - te doden en in allerlei geheime gevangenissen mensen te folteren. Tot nu had daar nog nooit iemand van het regime voor moeten terechtstaan. Het is daarom een niet mis te verstaan signaal naar oorlogsmisdadigers in de hele wereld: ook zij zouden op een dag kunnen berecht worden.

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch ziet de uitspraak dan ook als een baken van hoop in de strijd voor gerechtigheid in Syrië. “Het vonnis is een doorbraak voor Syrische slachtoffers en de Duitse justitie om de muur van straffeloosheid te doorbreken.”