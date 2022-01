Politie arresteert 84-jarige verdachte voor dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf

Aalst/Buggenhout

De politie heeft woensdagavond een 84-jarige man uit Aalst gearresteerd die verdacht wordt van een dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf. Daarbij kwam in De Vereeckenstraat in Gijzegem bij Aalst een vrouw van 77 jaar uit Buggenhout om het leven. De autobestuurder had haar aangereden op haar bromfiets.

De bestuurder sloeg meteen op de vlucht. De persoon in kwestie legde een negatieve ademtest af. Hij werd gearresteerd en zijn rijbewijs werd in opdracht van het parket onmiddellijk ingetrokken voor de periode van 15 dagen.

Ook zijn wagen werd in beslag genomen voor verder onderzoek door de verkeersdeskundige. De man wordt momenteel verhoord.