Naar welke getallen moeten we kijken tijdens omikrongolf? “Als dit cijfer daalt, is dat een betrouwbaar teken”

De besmettingscijfers exploderen, in de ziekenhuizen blijft het relatief rustig, ook het aantal overlijdens daalt nog steeds. Nu omikron de coronaspelregels veranderd lijkt te hebben, rijst de vraag: naar welke cijfers moeten we nu nog kijken om het virus te kunnen inschatten? R-waarde? Positiviteitsratio? Uitval van personeel in de ziekenhuizen? “Dat cijfer krijgen we nergens te pakken.”