Transfergekte op Sclessin duurt voort: ook ‘feniks’ Renaud Emond keert officieel terug naar Standard

Daarmee wordt gerefereerd naar de manier waarop de 30-jarige Emond altijd zijn goals vierde. De spits komt voor 200.000 euro over van het Franse Nantes. In het verleden scoorde 43 keer in 139 matchen voor Standard. Hij tekent in Luik tot de zomer van 2024 en krijgt er rugnummer 18. (bfa)

