Aston Villa neemt Lucas Digne over van Everton

De 28-jarige Franse international, die in het verleden heeft gevoetbald voor Europese topclubs als Paris Saint-Germain, AS Roma en FC Barcelona, is de tweede speler die Aston Villa in januari heeft aangetrokken. De club uit Birmingham sloot eerder met Barcelona al een huurovereenkomst met Philippe Coutinho. Digne was sinds de zomer van 2018 aan de slag bij Everton.

“Toen Lucas beschikbaar kwam, grepen we de kans om hem naar de club te halen met beide handen”, reageert hoofdtrainer Steven Gerrard. “Dat we een speler met zijn palmares en kwaliteit in de wintertransferperiode kunnen aantrekken vormt een geweldige aanvulling op onze kern. Zijn komst maakt mij en iedereen die verbonden is aan Aston Villa enthousiast.”

Aston Villa staat met 22 punten op de veertiende plaats in de Premier League. (belga)