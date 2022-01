Betrokken politieagenten van vrijheid beroofd na dodelijk schietincident in Brecht: “Schandalige behandeling”

Volgens het parket was het feit dat het verhoor categorie 4 meekreeg een praktische overweging. “Niemand is opgesloten, categorie 4 was de manier om iedereen zo snel mogelijk te verhoren met bijstand van een raadsman. Na het verhoor mocht iedereen naar huis.”

Behalve het onderzoek naar de betrokken politiemensen van de PZ Noorderkempen loopt er ook een onderzoek naar wat voorafging. Kenneth B. (21) slaagde erin te ontsnappen uit een jeugdgevangenis in Breda, hij gijzelde twee personeelsleden van de instelling. Verder onderzoek moet duidelijk maken hoe B. aan het vuurwapen waarmee hij de politie beschoot kwam en wat voor wapen hij gebruikte. “Dat is nog een belangrijke vraag”, zegt het parket.

LEES OOK. Gevluchte Nederlandse gevangene doodgeschoten in Brecht na gijzeling in Breda

“Schandalige behandeling”

Bij politievakbond NSPV reageert men verontwaardigd om het feit dat de vijf collega‘s van de politiezone Noorderkempen na het dodelijke schietincident van hun vrijheid werden beroofd.“Een schandalige behandeling”, zo vindt Luc Goos van vakbond NSPV. “Er is een protocol met het Comité P waarin is afgesproken om collega’s die bij een vuurwapenincident betrokken waren, een afkoelingsperiode van 24 uur te gunnen alvorens hen te verhoren. Zo’n schietpartij heeft echt wel impact en die 24 uur is bedoeld om te bekomen van alle emoties.”

“De onderzoeksrechter heeft in dit dossier totaal geen rekening willen houden met dat protocol en heeft opdracht gegeven om onze collega’s te arresteren voor de duur van het verhoor”, zegt Goos. “Waarom de onderzoeksrechter zo tekeer is gegaan, is niet duidelijk voor ons. Wou hij zijn gezag doen gelden? Was het omdat er zoveel politiemensen bij betrokken waren? Wij vinden dat hij ook rekening had moet houden met het menselijke aspect van die betrokken agenten.”

Volgens Luc Goos zijn de collega’s van de PZ Noorderkempen zwaar aangeslagen door de gebeurtenissen. ”Ze zagen zich genoodzaakt om hun vuurwapen te gebruiken uit zelfverdediging. Daarna hebben ze geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren, maar die betrokkene is zeer snel overleden. Zoiets grijpt een mens aan, ook al gaat het om een voortvluchtige die zijn wapen heeft getrokken in de richting van de politie.” (sare, vdaa)