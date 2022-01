Zuid-Afrikaanse politie op zoek naar grootste bitcoindieven uit de geschiedenis: broertjes van 18 en 21 maakten 3 miljard euro buit

De Zuid-Afrikaanse politie is een zoektocht begonnen naar twee broers, 18 en 21 jaar oud, die ervan verdacht worden liefst 3 miljard euro aan bitcoins te hebben buitgemaakt. Het gaat om de grootste bitcoindiefstal aller tijden.

Met hun cryptoplatform Africrypt zouden Raees en Ameer Cajee meerdere investeerders om de tuin geleid hebben en hun geld gestolen hebben. De Zuid-Afrikaanse broers stuurden in april vorig jaar, toen de waarde van de bitcoin piekte op 63.000 dollar, een mail rond waarin stond dat hackers er met 69.000 bitcoins ter waarde van (op dat moment) 3,6 miljard dollar (3 miljard euro) van het platform vandoor waren gegaan.

De investeerders werd gevraagd niet naar de politie te stappen om het recupereren van de cryptomunten niet nog moeilijker te maken. Ook in een interview met The Wall Street Journal hielden de broers vol dat ze gehackt waren en het geld niet gestolen hadden.

Maar sindsdien verdwenen ze van de aardbodem. De woede onder de investeerders is al die tijd alleen maar gegroeid, en na herhaaldelijk aandringen heeft de politie een versnelling hoger geschakeld in de zoektocht naar de broers. In vier Zuid-Afrikaanse provincies en steden als Johannesburg wordt gezocht naar de twee.

Opmerkelijk is dat heel wat gedupeerden de jongste dagen mails gekregen hebben van een bedrijf uit Dubai – Pennython Project Management – waarin hen een compensatie aangeboden wordt. Het verhaal doet de ronde dat de vader van de broers gesignaleerd werd in een hotel daar.