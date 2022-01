Taliban keuren eerste Afghaanse begroting goed, zonder buitenlandse hulp

In Afghanistan hebben de taliban de eerste begroting sinds hun terugkeer naar de macht in augustus goedgekeurd. In de begroting, waarin geen internationale hulp werd opgenomen, bestrijkt de eerste drie maanden van 2022, zo maakte het ministerie van Financiën donderdag bekend.

“Voor het eerst in twee decennia hebben we een begroting gemaakt die niet afhankelijk is van internationale hulp. Dit is een grote prestatie voor ons,” aldus woordvoerder Ahmad Wali Haqmal van het ministerie.

Sinds de islamisten aan de macht zijn gekomen, hebben de internationale geldschieters de massale hulp opgeschort die voorheen 80 procent van de Afghaanse begroting uitmaakte.

De dinsdag goedgekeurde begroting, ter waarde van omgerekend 450 miljoen euro, geldt alleen voor het eerste kwartaal van 2022 en is bijna volledig gewijd aan operationele overheidsuitgaven.

Zonnekalender

De taliban hebben besloten dat het fiscale jaar voortaan gebaseerd is op de zonnekalender, die normaliter op 21 maart begint. De volgende begroting, die volgens Haqmal in voorbereiding is, zal na die datum worden ingediend.

“Bijna de gehele begroting is bestemd voor dagelijkse regeringsuitgaven, zoals salarissen”, aldus de woordvoerder. “Alle ambtenaren die na 15 augustus opnieuw aan het werk zijn gegaan, zullen worden betaald, net als de talibanstrijders die zich sindsdien bij de veiligheidstroepen hebben aangesloten.”

Overheidspersoneel niet betaald

Door de ernstige liquiditeitscrisis als gevolg van de opschorting van de internationale hulp is het grootste deel van het overheidspersoneel al maandenlang niet betaald.

Vrouwelijke ambtenaren, van wie de meesten nog niet weer aan het werk mochten, zullen ook worden betaald, aldus Haqmal. “We hebben ze niet ontslagen,” legde hij uit. “Wij beschouwen hen als weer aan het werk.”

“Al het geld komt uit onze eigen middelen,” zei de woordvoerder nog, verwijzend naar “douane, inkomstenbelastingen, inkomsten van ministeries zoals mijnbouw.”