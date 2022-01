Ontdooiende permafrostbodems brengen infrastructuur in gevaar in noordelijke gebieden

Door de klimaatverandering dooit de permafrost, de permanent bevroren grond in noordelijke gebieden, steeds sneller. Ongeveer 30 tot 50 procent van de gebouwen en infrastructuurvoorzieningen in noordelijke gebieden lopen daarom tegen 2050 het risico beschadigd te worden. Dat blijkt uit een onderzoek van een internationale groep wetenschappers.

Het onderzoek werd gevoerd onder leiding van Jan Hjort van de Universiteit van Oulu (Finland) en is gepubliceerd is het wetenschappelijk tijdschrift Nature Reviews Earth & Environment.

In hoognoordelijke gebieden is het water in de grond ijs. In de zomer dooit de bovenste 1 à 2 meter, die in de winter weer aanvriest. Door de opwarming van de aarde ontdooien grote delen van de permafrost steeds dieper. Omdat het ijs de bodem extra steun geeft, worden de dooiende bodems steeds onstabieler. Hoe onstabiel hangt af van het soort bodem en de hoeveelheid ijs die erin zit. Op die manier ontstaan er verzakkingen en aardverschuivingen.

Rusland

Ongeveer 65 procent van het Russische grondgebied bestaat uit permafrost. Daardoor zal Rusland hard getroffen worden als het grondijs verder smelt. Een van de gevolgen gaat zijn dat gebouwen vervormingen zullen vertonen, voorspellen de wetenschappers. Volgens hen is ongeveer 10 procent van de gebouwen in Jakoetsk en Norilsk al aangetast. In Workuta loopt dat op tot 80 procent. Zo lopen onder meer wegen, spoorlijnen, landingsbanen en pijpleidingen schade op.

Een deel van de schade zou kunnen ontstaan in Russische gebieden waar het aardgas wordt geproduceerd dat in Duitsland en andere Europese landen wordt gebruikt. Ook delen van Canada, Alaska, Groenland en het Tibetaans Hoogland zullen getroffen worden.