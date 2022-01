Nederlandse woningmarkt loopt vast: “Vicieuze cirkel”

In het vierde kwartaal van 2021 wisselde een bestaande koopwoning in Nederland voor gemiddeld 438.000 euro van eigenaar. Dat is een vijfde (20,7 procent) meer dan een jaar eerder. De gemiddelde prijs van een nieuwbouwwoning steeg met 13,8 procent tot 466.000 euro.

De makelaarsvereniging wijst als oorzaak naar het steeds kleinere aanbod aan woningen. In het vierde kwartaal van 2021 stonden er maar 15.600 huizen te koop, een derde minder dan een jaar eerder. Het is ook het laagste aantal sinds de NVM in 1995 begon met het bijhouden van cijfers over het woningaanbod.

Vicieuze cirkel

“We zitten in een vicieuze cirkel in de huidige markt”, zegt NVM-makelaar Lana Gerssen. “De doorstroming stokt door te weinig aanbod en de krapte jaagt de prijzen op. De lage rente, de overwaarde op bestaande woningen, de spaartegoeden en het vertrouwen in de economie leiden gemakkelijk tot hoge biedingen en prijzen.”

Volgens de makelaarsvereniging wachten woningeigenaars om hun huis te koop te zetten tot ze zelf een nieuwe woning hebben gevonden. Om de doorstroming op de woningmarkt weer op gang te krijgen, roept de vereniging op om meer nieuwbouwwoningen te realiseren.

In heel het jaar 2021 verkochten de makelaars in Nederland ruim 140.000 woningen, terwijl dat er in de jaren daarvoor steevast 170.000 waren, zo schrijft de Nederlandse krant Het Financieele Dagblad. Een verschil van bijna een vijfde, wat volgens de NVM de sterkste daling is sinds de jaren 2008 en 2009 rond de kredietcrisis.