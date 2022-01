Britse premier Johnson annuleert werkbezoek na coronageval in de familie

Johnson zou zich donderdag naar een vaccinatiecentrum in het noordwesten van Engeland begeven, maar doet dat dus niet. Volgens zijn kabinet heeft een familielid van Johnson positief getest op Covid-19. Nochtans moeten gezinsleden van coronapatiënten volgens de geldende regels in Engeland niet verplicht in isolatie. Dat is enkel het geval als ze zelf een positieve test afleggen, of symptomen van het virus vertonen. Johnson woont samen met zijn vrouw Carrie en hun twee jonge kinderen in de ambtswoning aan Downing Street 10.

Onder vuur

De Britse eerste minister ligt al de hele week onder vuur vanwege een illegaal tuinfeestje met zijn personeel op 20 mei 2020, in volle lockdown. Johnson excuseerde zich woensdag in het Britse Lagerhuis, maar zei er wel bij dat hij dacht dat het een werkgerelateerde bijeenkomst was.

Bovendien gaat het al om het zoveelste bewijs van illegale bijeenkomsten in Downing Street tijdens een lockdownperiode. Of de excuses van de premier de gemoederen bij het volk kunnen bedaren, is dus onzeker, zeker gezien de onvrede binnen zijn eigen Conservatieve partij. De Schotse Tory-leider Douglas Ross sloot zich gisteren aan bij de oproep van Labour aan Johnson om de eer aan zichzelf te houden en ontslag te nemen. Volgens zender ITV zijn daar intussen nog een viertal parlementsleden bijgekomen. Van hen zijn Caroline Nokes, een staatssecretaris onder voormalig premier Theresa May, en sir Roger Gale, die al sinds 1983 in het parlement zetelt, de bekendste namen. In de Britse pers is ook heel wat te doen om de kille steun van minister van Financiën Rishi Sunak aan het adres van de premier. Die laatste geldt als een rijzende ster binnen de Conservatieve partij, en zou zich mogelijk klaarstomen om Johnson te vervangen.

Vertrouwensstemming

Als 54 Conservatieve parlementsleden het invloedrijke 1922 Committee van de Tory-partij daarom schriftelijk verzoeken, wordt er een vertrouwensstemming georganiseerd over het lot van Johnson. Douglas Ross kondigde woensdag alvast aan dat te zullen doen. Hij leidt een dertigtal Schotse parlementsleden in het Lagerhuis.

Intussen is het wachten op het verslag van topambtenaar Sue Gray, die is aangesteld om de aantijgingen tegen Johnson en zijn entourage onderzoeken. Dat wordt pas in de loop van volgende week verwacht.