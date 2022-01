Prins Andrew doet mogelijk ultieme poging om proces rond misbruik Giuffre te vermijden, maar die lijkt niet geïnteresseerd

Het heeft er alle schijn van dat prins Andrew een publiek proces gaat proberen te vermijden door Virginia Giuffre enkele miljoenen aan te bieden in een schikking. Dat schrijven Britse media. Het probleem voor Andrew is dat Giuffre al reageerde op die geruchten: ze zou hoe dan ook weigeren om het tot een proces te laten komen.

Alle hoop van prins Andrew (61) was erop gericht dat een rechter de aanklacht van Virginia Giuffre (38) tegen hem onontvankelijk zou verklaren of zou seponeren, maar die deed dat niet. Het komt dus tot een proces tegen de zoon van de Britse Queen, en het is dan ook een kwestie van weken voor de Britse prins zich zal moeten verantwoorden voor het vermeende seksueel misbruik van de toen nog minderjarige Giuffre.

Volgens Britse media doet Andrew nog een ultieme poging om een publiek proces te vermijden door haar een minnelijke schikking voor te stellen die haar 10 miljoen pond zou kunnen opleveren. Maar daar zou Giuffre nooit op ingaan, zei haar advocaat David Boies bij BBC. “Het is belangrijk voor haar dat deze zaak opgelost wordt op een manier waarop zij en andere slachtoffers gerechtigheid krijgen. Een puur financiële schikking lijkt me niet iets waar ze in geïnteresseerd is.”