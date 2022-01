Unizo wil “ook energiemaatregelen voor zelfstandigen en kmo’s”

Een verlaging van de btw op energie van 21 naar 6 procent kost erg veel, maar “biedt weinig of geen soelaas” voor kleine bedrijven. Dat zegt Unizo donderdag in reactie op de tijdelijke btw-verlaging die minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) opperde om de gestegen energiefactuur onder controle te krijgen. De ondernemersorganisatie vraagt ook energiemaatregelen voor zelfstandige ondernemingen en kmo’s.

De regering-Di Rupo had destijds in 2013 al de btw op energie verlaagd naar 6 procent, maar de regering-Michel draaide dat nadien terug. Met het voorstel van Van Peteghem waart de maatregel opnieuw uitdrukkelijker door de Westraat.

Maar Unizo is niet onder de indruk van de maatregel, die volgens de organisatie minstens 1 miljard euro zou kosten. De ondernemersorganisatie brengt in herinnering dat de maatregel destijds niet voor zakelijke klanten van energiebedrijven gold. Bovendien kunnen de meeste kleine bedrijven de btw aftrekken. “Een btw-verlaging maakt voor hen geen dus verschil uit”, zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche in een persbericht. Met het voorstel zouden ze de dupe blijven, klinkt het. “Zo blijven ze immers de torenhoge piekprijzen betalen. Neem daar de fors gestegen grondstofprijzen, personeelskosten en de coronacrisis bij, en ze stevenen af op een ondraaglijke kostenstructuur.”

In de plaats vraagt Unizo structurele maatregelen aan de verschillende overheden, bijvoorbeeld ingrijpen op de verschillende heffingen, toeslagen en openbaredienstverplichtingen die ook deel uitmaken van de energiefactuur. “Ze kunnen bijvoorbeeld, al dan niet tijdelijk, naar beneden worden bijgesteld.” Zo worden de energiekosten niet alleen voor de gezinnen getemperd, maar ook voor de zelfstandigen en kleine bedrijven, besluit Unizo.