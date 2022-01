Energiebedrijven vragen “duidelijke regels” voor btw-verlaging

De regering-Di Rupo had in 2013 al de btw op energie verlaagd naar 6 procent, maar de regering-Michel draaide dat nadien terug. Met het voorstel van Van Peteghem waart de maatregel opnieuw uitdrukkelijker door de Wetstraat.

“Er moeten heel duidelijke regels zijn”, reageert Marc Van den Bosch, directeur-generaal van Febeg, zodat de sector ze correct kan toepassen. “Bij de vorige btw-verlaging een kleine 10 jaar geleden waren er onduidelijkheden over de definitie. Het was toen enkel voor particulieren, maar dan krijg je discussies.” Zo was er de vraag of de verlaging geldt voor een winkelier die boven zijn winkel woont, en wat met rusthuizen waar mensen gedomicilieerd zijn. Ook moet duidelijk zijn wanneer een verlaging van toepassing is. Dat kan voor het verbruik in een bepaalde periode zijn, of op de factuur slaan die op een gegeven tijdstip verstuurd wordt.

Voorts vraagt Febeg eenzelfde tarief voor gas en elektriciteit, dat kan 6 of 21 procent zijn, maar niets ertussenin omdat de systemen van de sector er niet op voorzien zijn. Voor de energiesector is de maatregel an sich grosso modo kostenneutraal, omdat de bedrijven de btw doorstorten naar de staat, aldus Van den Bosch. Anderzijds geven leden wel aan dat het momenteel al druk is omdat de energiebedrijven allerhande wijzigingen van de regels aan het implementeren zijn, of nog de hervorming van de federale bijdragen naar accijnzen.