Gewerkt bij de Carrefour en als enig meisje tussen Dembélé en Nainggolan: de lange weg naar de top van Gouden Schoen Janice Cayman

Voor wie het vrouwenvoetbal niet op de voet volgt, is de tweede Gouden Schoen van Janice Cayman (33) misschien een verrassing. Maar de Brasschaatse, die al bijna haar hele carrière in het buitenland gespeeld heeft, is vandaag niet alleen recordinternational maar ook een veelgebruikte pion bij een absolute topclub in Europa. De lange weg naar de top van Janice Cayman in zeven delen.