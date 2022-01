Europese Commissie verwerpt aantijgingen over spookvluchten: “Geen enkele noodzaak om lege vluchten uit te voeren”

Gilkinet had begin dit jaar een brief gestuurd naar de Commissie met het verzoek om de regels voor het gebruik van start- of landingsrechten (slots) verder te versoepelen. Eind vorig jaar had CEO Carsten Spohr van Lufthansa al aangeklaagd dat zijn maatschappij deze winter 18.000 “onnodige” vluchten moest uitvoeren om haar slots op luchthavens te behouden. Brussels Airlines sprak van 3.000 vluchten.

Maar volgens de Commissie bieden de Europese regels voldoende flexibiliteit en uitzonderingen om spookvluchten te vermijden. Als er dan toch wordt gevlogen met weinig of geen passagiers, dan is dat een commerciële beslissing van het bedrijf zelf, luidt het. De Commissie is alvast geen voorstander: “het is slecht voor de economie en nog slechter voor het milieu”, stelde woordvoerder Stefan de Keersmaecker donderdag.

Verlaagde drempel

In normale tijden gebieden de Europese regels dat de maatschappijen minstens 80 procent van hun start- en landingsrechten moeten gebruiken indien ze die het daaropvolgende seizoen willen behouden. Die quota werden tijdelijk on hold gezet bij het begin van de coronapandemie, toen het aantal vluchten een historisch dieptepunt bereikte. Nadien werden ze geleidelijk terug ingevoerd. Voor dit winterseizoen, tot 28 maart, geldt een drempel van 50 procent. Voor het zomerseizoen wordt dat opgetrokken tot 64 procent.

De drempel is niet enkel verlaagd, luchtvaartmaatschappijen kunnen bovendien nog beroep doen op een soort vangnet, zo stipte een Europese functionaris aan. Die tijdelijke maatregel kunnen de maatschappijen inroepen wanneer een lidstaat tijdelijke reisbeperkingen oplegt om bijvoorbeeld een besmettingsgolf met een nieuwe virusvariant zoals omikron het hoofd te bieden. Dan kan de drempel zelfs tijdelijk naar 0 procent worden gebracht. “Er bestaat dus geen enkele noodzaak om lege vluchten uit te voeren”, stelde de functionaris.

Bij de Commissie merkt men op dat er ondanks de omikrongolf deze winter beduidend meer vluchten uitgevoerd worden dan vorige winter. Het zijn er wel nog steeds minder dan in normale tijden. Op 9 januari van dit jaar bijvoorbeeld vonden 20.641 vluchten plaats, tegenover 24.567 op 9 januari 2019. Lufthansa voerde op 9 januari 2022 1.867 vluchten uit, tegen 2.712 vluchten op 9 januari 2019. De Duitse maatschappij voerde die dag dus 61 procent van de vluchten uit in vergelijking met 2019.