HET PUNT VAN VAN IMPE. “De Croo die de MR zou buitensmijten? Daar lacht Bouchez eens goed mee”

De premier loopt pinnig. Dat was al duidelijk op tv, dat merkten we bij Het Nieuwsblad tijdens een interview met hem. De Croo strompelt van het ene akkefietje in het andere, en tot overmaat van ramp kreeg zijn kwelgeest Georges-Louis Bouchez nóg meer macht. “In de Wetstraat gaat dan wel eens het gerucht dat De Croo best de MR uit de regering zou zetten”, zegt hoofdredacteur Liesbeth Van Impe. ”Maar ik geef het je op een blaadje: daar trekt Bouchez zich geen knijt van aan.”