Topmodel spreekt voor het eerst over dood van “gewelddadige” echtgenoot: “Hij daagde me uit door ander meisje mee te brengen”

Het Russische topmodel Lilia Sudakova (27) heeft voor het eerst in het openbaar gesproken over de dood van haar echtgenoot. Die overleed in november 2020 nadat hij werd neergestoken door Sudakova tijdens een echtelijke ruzie.

Volgens Sudakova misbruikte haar man – de 28-jarige Sergej Popov – haar, en handelde ze uit zelfverdediging. “We waren op vakantie in Sint-Petersburg, toen hij op een avond een andere vrouw meebracht om seks mee te hebben, nadat ik dat de dag ervoor geweigerd had. Hij was stomdronken, en het werd snel duidelijk wat hij me duidelijk wilde maken: dat als ik niet deed wat hij wilde, dat hij dan wel iemand anders zou vinden. Toen ging ik naar de keuken, en vroeg het meisje of ze iets wilde eten. Hij zei dat hij ook eten wilde, maar daarop antwoordde ik dat hij dat zelf kon maken. Toen werd hij agressief. Hij viel me aan, en een vriend die ook aanwezig was, moest hem van me af trekken. Toen viel hij me opnieuw aan, en stak ik hem per ongeluk in de borstkas met het mes dat ik in mijn handen had. Ik belde de ambulance. Hij zei nog: ‘Het doet geen pijn. Vergeef me’.” Popov stierf later in het ziekenhuis.

Sudakova staat al acht maanden onder huisarrest in afwachting van haar proces. Het openbaar ministerie heeft de aanklacht nu verzwaard van slagen en verwondingen naar moord. “Hij had zijn hand op haar schouder gelegd om haar te kalmeren en het conflict op te lossen, maar zij draaide zich bewust om en stak hem in de borst”, aldus de nieuwe aanklacht. De vrouw riskeert een celstraf van 15 jaar.