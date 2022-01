Italiaans eilandje herdenkt tiende verjaardag van ramp met Costa Concordia

Op het kleine Italiaanse eiland Giglio wordt donderdag de ramp met het cruiseschip Costa Concordia herdacht. Precies tien jaar geleden liep het schip aan de grond en kapseisde het, nadat het van de route was afgeweken en te dicht bij Giglio had gevaren. Bij de ramp kwamen 32 mensen om het leven.

Na een eredienst in de Chiesa dei Santi Lorenzo e Mamiliano werd om 13 uur een bloemenkrans in het water gelegd. ‘s Avonds vindt er nog een fakkeltocht plaats naar de golfbreker vlak bij de plaats van het ongeval. Om 21.45 uur, het tijdstip van de aanvaring van de Costa met de rots, zullen de boten in de haven hun sirenes laten loeien.

“Deze tragische nacht tien jaar geleden zullen we nooit kunnen vergeten”, zei Sergio Ortelli, burgemeester van Giglio. Tien jaar geleden was hij ook al burgemeester. Vanwege de coronacrisis worden maar weinig passagiers of familieleden verwacht voor de plechtigheden op het eiland.

Kapitein Francesco Schettino zit in Rome een celstraf van 16 jaar uit, waartoe hij in 2015 veroordeeld werd. Twee maal ging hij in beroep, maar in 2017 werd de veroordeling definitief. Hij had het schip al rond 23.30 uur verlaten, terwijl de laatste reddingsboten pas meer dan drie uur later vertrokken.

