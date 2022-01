Nederlanders hoeven grens niet meer over: winkels mogen deuren weer openen (als regering advies volgt)

Naar België komen om te shoppen is dan niet meer nodig: de Nederlandse winkels mogen straks weer de deuren openen in Nederland. Dat adviseren althans de experts, en zal naar verwachting vrijdag goedgekeurd worden door de Nederlandse regering.

De Nederlandse regering besprak donderdag in Den Haag een eerste keer het advies van het Outbreak Management Team, het equivalent van de Belgische expertengroep GEMS. Zij adviseren om de lockdown in het land op te heffen, en zullen daarin naar verluidt gevolgd worden door de regering in haar definitieve beslissing vrijdag: niet-essentiële winkels (waaronder ook sportscholen) zouden de deuren weer mogen openen – weliswaar enkel op afspraak – en contactberoepen (zoals kappers) zouden weer aan de slag mogen. De horeca en de cultuursector zouden voorlopig nog wel gesloten moeten blijven, en sportwedstrijden zouden enkel mogen doorgaan zonder publiek.

De Nederlandse minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers had woensdag nochtans laten doorschemeren dat er geen al te grote versoepelingen in het verschiet lagen, gezien het hoge aantal besmettingen in Nederland. Maar de maatschappelijke druk om sectoren zoals de detailhandel, sport en horeca te heropenen, was de afgelopen dagen wel enorm toegenomen.

De Nederlandse lockdown geldt al sinds 19 december, sindsdien zijn niet-essentiële winkels en de horeca dicht. Nederlanders mogen thuis ook maximaal twee gasten per dag ontvangen, en buiten geldt een groepsmaximum van twee personen. Daardoor staken ze voor hun (kerst)inkopen in groten getale de grens over naar ons land, onder meer naar Antwerpen.