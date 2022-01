Tessa Wullaert moet “even bekomen” na nieuwe ontgoocheling: “Ik weet niet wat ik nog meer kan doen”

Janice Cayman mocht woensdagavond in Antwerp Expo voor de tweede keer in haar carrière de Gouden Schoen bij de vrouwen in ontvangst nemen. “Ik had het niet verwacht, maar natuurlijk wel stiekem op gehoopt”, bekende de 33-jarige Cayman na afloop.

De middenveldster van de Franse topclub Olympique Lyon kreeg 260 punten achter haar naam en haalde het daarmee met één puntje meer van haar collega-Red Flame Tessa Wullaert. Tine De Caigny, de Gouden Schoen van vorig jaar, eindigde met 227 punten op de derde plaats.

“Tine en Tessa hebben allebei een uitstekend jaar achter de rug. Het was dus heel spannend dit jaar en ook zij verdienden de trofee.”

In 2017 ging de bekroning voor de eerste keer naar Cayman, toen nog speelster bij Montpellier. In 2018 en 2019 won Wullaert twee keer op rij, nadat ze in 2016 reeds de eerste Gouden Schoen bij de vrouwen in ontvangst had mogen nemen. Wullaert blijft zo met drie Gouden Schoenen recordhoudster, maar voelt de hete adem van Cayman dus wel in de nek.

“Ik weet niet wat deze keer het verschil gemaakt heeft. Misschien dat ik Champions League gespeeld heb met Lyon. Ik heb er de voorbije jaren enorm veel bijgeleerd. Het is een echte topclub, op technisch en tactisch vlak. Elke dag moet ik er concurreren met topspeelsters.”

Cayman en haar collega’s bij de Red Flames staan voor een erg belangrijk jaar. Komende zomer volgt er immers het tweede opeenvolgende EK, dat in Engeland wordt afgewerkt. De Flames nemen het er in groep D op tegen Frankrijk, Italië en IJsland. In april volgen er eerst nog belangrijke kwalificatiewedstrijden voor het WK van 2023.

“Dat is meteen ook de ambitie: een goed EK spelen en wedstrijden winnen in de WK-kwalificaties. Met Lyon gaan we voor de drie prijzen waarvoor we nog meedoen”, aldus Cayman, die nog niet aan stoppen denkt. “Ik heb er nog veel zin in. Tot 2023 doe ik zeker voort, want dan loopt mijn contract in Frankrijk af. Een terugkeer naar België? Zeg nooit nooit, maar in de nabije toekomst zie ik dat nog niet gebeuren.”

“Even bekomen”

Tessa Wullaert moest net als vorig tevreden zijn met plek twee, toen achter Tine De Caigny. En dat ondanks een karrenvracht aan doelpunten en assists voor Anderlecht, en de nationale ploeg.

“Één of tien punten verschil, dat maakt niet uit”, reageerde ze na het gala bij Sporza. “Tweede is tweede. Ik ben super ontgoocheld, net zoals vorig jaar. Ik zeg nu hetzelfde als toen: ik knal gewoon voort. Mijn prestaties en statistieken zijn er, die kunnen niet veranderd worden. Als ik nog beter mijn best doe, kan ik de Gouden Schoen misschien toch nog eens winnen.”

Volgens Wullaert heeft de subjectieve jury niet in haar voordeel beslist.

“Ik blijf gewoon voortdoen”, klinkt het. “Ik zou graag weten aan wat het gelegen heeft. Dat zal ik waarschijnlijk nooit weten. Misschien is het in mijn nadeel dat ik de Gouden Schoen al drie keer gewonnen heb, maar dat zou niet mogen. Hetzelfde geldt trouwens voor Hans Vanaken. Ik had hem persoonlijk hoger geplaatst dan de zesde plek, maar ook hij heeft al twee Schoenen thuis staan. Zoals ik al zei: ik weet niet wat ik nog meer kan doen. Het belangrijkste is dat ik mezelf niets te verwijten heb en dat ik altijd mezelf ben gebleven.”