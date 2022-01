Korte nacht voor kersvers Gouden Schoen Paul Onuachu: “Maar twee uur geslapen”

LEES OOK. Het sprookje van een straatjongen: Paul Onuachu ontpopte zich bij KRC Genk tot een waar fenomeen

In Antwerp Expo haalde Onuachu het woensdagavond op het 68e gala van de Gouden Schoen van de Bruggelingen Noa Lang en Charles De Ketelaere. De Gouden Schoen is dit jaar een stevige klomp goud overigens, want de boomlange spits speelt met schoenmaat 46 of zelfs 46.5. “Voordat ze mijn naam zeiden, was ik kalm en cool, maar ik verwachtte het niet. Ik ben blij met de prijs. Ik denk dat ik hierna goed ga slapen”, lachte Onuachu.

Tijdens de terugrit naar huis zat Onuachu met maar tien mensen op de bus. “We hebben gepraat, maar ik had het ook heel druk met mijn telefoon. Ik kreeg berichten, berichten en berichten... tot 4 uur vanochtend”, vertelde Onuachu. “Mijn moeder heb ik vanochtend op Facetime gebeld. Zij was heel enthousiast. Na training heb ik haar nog even moeten terugbellen.”

Onuachu kreeg ook felicitaties van zijn ploegmaats bij Nigeria, die zonder de geblesseerde spits op de Afrika Cup actief zijn. “Veel van hen hebben een berichtje gestuurd, daarom sliep ik zo laat. Ik moest hen wel antwoorden. Ze hebben hun eerste match al gewonnen en spelen goed. Ze focussen nu op hun volgende wedstrijd.”

Onuachu mocht van trainer Bernd Storck donderdagvoormiddag iets later aansluiten op training. De kersverse Gouden Schoen trakteerde in de namiddag zijn ploegmaats op taart. “Ik deel de prijs met het team, want zij hebben daarin een grote rol gespeeld. Iedereen moet gelukkig zijn in de club. Het is een individuele prijs, maar ook een prijs voor de club”, aldus Onuachu.

© Sven Dillen

Racing Genk ontvangt zondag (21u) rode lantaarn Beerschot. Onuachu viel net voor de winterstop echter uit met een blessure. Volgens de Nigeriaan komt de wedstrijd van zondag nog te vroeg. “Ik moet het rustig aan doen en niets overhaasten”, legt Onuachu uit. “Ik denk dat we een goed plan hebben met het medisch team en de coach, en dat het nog niet het juiste moment is om te spelen. We gaan het dag per dag bekijken.”

Of de doelpuntenmachine nog met een transfer in zijn hoofd zit? “We zullen zien. Ik zit hier in Genk, zoals je kan zien”, zegt Onuachu, die nog honderd procent gelooft in Play-off 1 voor Genk. “We hebben een slechte periode gehad, waar we veel uit hebben geleerd. We moeten concentreren en geen domme fouten meer maken.”

Onuachu streek in de zomer van 2019 neer in Genk, dat hem voor 6 miljoen euro had overgenomen van het Deense Midtjylland. “Toen ik klein was, droomde ik ervan in Europa te spelen. Het was moeilijk voor mij om van Afrika naar Denemarken en België te komen, maar het gaat allemaal om vastberadenheid en in jezelf geloven. Je moet je kwaliteiten kennen en hard werken. Je moet jezelf zijn, maar ook bescheiden zijn, en weten wanneer je wel of niet moet spreken”, geeft de kersverse Gouden Schoen nog mee aan jonge spelers die ervan dromen in zijn voetsporen te treden.

LEES OOK. “Van spitsen wordt vaak gezegd dat het egoïsten zijn. In veel gevallen is dat zo, maar dat geldt niet voor Paul Onuachu”

© Sven Dillen