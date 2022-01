“Wie anders dan hij” als president? Silvio Berlusconi geloofd als “held van de vrijheid” door… eigen krant

Silvio Berlusconi, “held van de vrijheid” die “een einde heeft gemaakt aan de Koude Oorlog”, of nog “een voorbeeld voor alle Italianen”. Tien dagen voor de Italiaanse presidentsverkiezingen krijgt kandidaat Berlusconi een lofrede in een landelijk dagblad, dat eigendom is van de familie Berlusconi.

“Wie is Silvio Berlusconi?” vraagt de krant Il Giornale zich donderdag eerder retorisch af, met op de zwarte achtergrond een profielfoto van de 85-jarige voormalige regeringsleider, lachend in de verte, naast het logo van zijn centrumrechtse partij Forza Italia. Daaronder, in 25 lijnen, een oplijsting van zijn kwaliteiten.

Een “goed en edelmoedig” man, “vriend van allen, vijand van niemand”, “een selfmade man, een voorbeeld voor alle Italianen”, maar ook “de meest gewaardeerde en bejubelde westerse leider (met 8 minuten applaus) in de geschiedenis van het Amerikaanse Congres”, zo vermeldt de krant.

“Aan de top van de Italiaanse belastingbetalers,” zo prijst de krant ook de miljardair/mediamagnaat, die in 2013 werd veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf en zes jaar onverkiesbaarheid wegens belastingontduiking.

Koude Oorlog

Hij wordt geprezen als “de meest competente Italiaan in de internationale politiek”, “naar wie wordt geluisterd en die wordt gewaardeerd, invloedrijk en humaan”. Het gaat zowaar nog crescendo: “Held van de vrijheid”, “de voorzitter van de Raad die een einde heeft gemaakt aan de Koude Oorlog”.

Berlusconi heeft er naar eigen zeggen ooit zelf voor gezorgd dat er in 2002 een einde kwam aan de Koude Oorlog door de Russische president Vladimir Poetin en zijn Amerikaanse ambtgenoot George W. Bush ervan te overtuigen een nieuw tijdperk van samenwerking in te luiden tijdens een NAVO-top op de Italiaanse militaire basis Pratica di Mare, nabij Rome.

De krant concludeert: “Wie anders dan hij?”

Eigenaar

Officieel is het initiatief te danken aan een kring van Forza Italia-militanten boven de 65, Forza Seniores, maar het rechtse dagblad Il Giornale is eigendom van de familie Berlusconi. De holding van de familie Berlusconi, Fininvest, omvat televisiezenders (Mediaset), kranten en de uitgeverij Mondadori.

Ondanks zijn recente gezondheidsproblemen en juridische tegenslagen – hij is momenteel verwikkeld in twee processen waarin hij ervan wordt beschuldigd getuigen te hebben betaald om over zijn Bunga Bunga-feesten te liegen – droomt Silvio Berlusconi ervan de presidentsverkiezingen van 24 januari te winnen.

Terwijl er nog steeds een waas van geheimzinnigheid hangt rond de mogelijke kandidatuur van premier Mario Draghi, die als de favoriet wordt beschouwd, heeft Silvio Berlusconi al laten weten dat hij Draghi liever op zijn huidige post ziet zitten.