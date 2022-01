Activist beklimt gebouw van BBC en gaat beeld van controversiële kunstenaar te lijf met hamer

Een menigte verzamelde zich woensdag voor het hoofdkwartier van de BBC in Londen toen een activist de gevel van het gebouw had beklommen. De man ging met een hamer het beeldhouwwerk - dat Prospero en Ariel uit The tempist van Shakespeare voorstelt - van kunstenaar Erik Gill te lijf. De beeldhouwer is niet onbesproken en staat bekend als pedofiel die zijn dochters, zus en hond misbruikte. Er wordt dan ook al jarenlang opgeroepen om het beeld met het naakte kind weg te halen. Hoewel de BBC de “visie en daden van Gill ten stelligste afkeurt”, is de Britse zender dat echter niet van plan, ook niet nu het beschadigd werd. De activist en een man die zijn actie filmde, werden gearresteerd.