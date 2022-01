Cipiers hebben controle verloren over delen van beruchte Rikers-gevangenis in New York: bende bepaalt wie mag eten en telefoneren

De cipiers hebben de controle verloren over delen van de omstreden Rikers-gevangenis in New York. Dat schrijft de krant The New York Times, op basis van video’s, gerechtelijke documenten en een interview met een voormalige gedetineerde. Zo is op één video te zien hoe gedetineerden mannen dwingen om tegen elkaar te vechten, zonder dat een cipier tussenbeide komt.