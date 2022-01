Hongaarse burgerorganisaties vragen aanwezigheid van internationale waarnemers tijdens verkiezingen

De Hongaarse president Janos Ader kondigde begin deze week aan dat de parlementsverkiezingen op 3 april plaatsvinden. De huidige premier, de 58-jarige Viktor Orban, regeert het land sinds 2010 en ambieert een vierde opeenvolgende mandaat. Om de leider van de conservatieve en nationalistische Fidesz-partij een hak te zetten, hebben oppositiepartijen zich verenigd rond één tegenkandidaat, de partijloze Peter Marki-Zay.

“De verkiezingen in Hongarije zullen een belangrijke stresstest worden voor de democratie in Europa en de EU”, benadrukken de Hongaarse burgerorganisaties. Ze roepen de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa op om zeker waarnemers naar hun land te sturen om de kiesstrijd op te volgen. “Dat zou het vertrouwen van het publiek in het verkiezingsproces zeker vergroten”, luidt het.

Opiniepeilingen voorspellen alvast een spannende kiesstrijd.