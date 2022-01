Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts wil geen vaccinaties op school: “Laat ons die discussie in godsnaam toch niet importeren in onze scholen”

Vaccinatie op school wordt niet centraal georganiseerd, noch vanuit de Vlaamse overheid, noch vanuit de koepels, noch vanuit de CLB’s. Toch hebben verschillende vaccinatiecentra beslist om het op die manier te doen. Onder meer in Beveren, Kruibeke, Houthalen-Helchteren en Beringen.

“Ik wil die discussie niet importeren in de scholen”, zei Weyts donderdag in het Vlaams Parlement. “Het gaat over het recht op privacy, maar ook over discussies die we echt kunnen missen als kiespijn in de klas. Als je gaat vaccineren in de scholen, zal het voor iedereen duidelijk zijn wie zich laat vaccineren en wie niet. Wie zich niet vaccineert mag dan even naar de studie en wordt gebrandmerkt. Alles loopt al zo gepolariseerd in de samenleving, laat ons nu in godsnaam toch niet die discussie importeren in onze scholen.”

Ook de CLB’s vinden het geen goed idee en roepen op tot voorzichtigheid. “We stellen vast dat er nogal wat discussies zijn over het Covid-vaccin voor kinderen”, zegt Stefan Grielens van het Vrij CLB Netwerk. “We zien dat die discussie steeds meer weerslag krijgt op de klassieke vaccinaties. We krijgen heel veel aangetekende brieven van ouders die nu elk vaccin voor hun kind weigeren. Het is voor ons belangrijk om het basisvaccinatieschema te vrijwaren.”

“Ons aanvaardingspercentage voor het mazelenvaccin is wereldtop”, besluit Weyts. “Dit kan contraproductief werken, hoe goedbedoeld ook.”