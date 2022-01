Geen Jukleröd op training bij Genk, assistent Riddersholm in quarantaine

Naast Paul Onuachu ontbreekt bij KRC Genk zondag waarschijnlijk ook Simen Jukleröd tegen Beerschot. De linksachter viel geblesseerd uit in het onderlinge oefenduel en ontbrak donderdag op training.

Beloftenkapitein Tuur Rommens was daarom wel van de partij als back-up voor vaste waarde Arteaga. Ook afwezig was assistent-coach Glen Riddersholm, hij vertoeft in quarantaine na een covidbesmetting. (mg)