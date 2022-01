Alleen de zilveren vos kan de vrede nog redden: toponderhandelaar Wendy Sherman moet oorlogsdreiging rond Oekraïne ontmijnen

De bijnaam vos kreeg ze van de Iraniërs. Haar stafleden voegden er nog zilver aan toe, voor haar haarkleur. De zilveren vos, Wendy Sherman, is de Amerikaanse toponderhandelaar in de gesprekken met Rusland over Oekraïne. Nochtans is ze geen carrièrediplomaat, maar van oorsprong een sociaal werker. Toch is men het er in haar thuisland roerend over eens: als er iemand de oorlogsdreiging in Europa kan ontmijnen, dan zij wel. Een eerste ronde leverde voorlopig niets op, maar vermoedelijk had ze niets anders verwacht.