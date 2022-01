In een niet zo ver verleden gaf hij lachsessies en schreef hij een boek over lachen, Lachen werkt. Vandaag is het lachen Ben Decock (57) bijna vergaan: hij is zaakvoerder van Camp’s in Oudenaarde, een klein bedrijf in mosterd, pickles en ingemaakte groenten dat kreunt onder de coronacrisis. “Ik hoop dat deze bijlage van jullie iets teweegbrengt.”