De ene ligt strijk, de andere plat, nog een ander in een deuk. Maar hoe we ook lachen, zelfs tot tranen of buikpijn toe: het doet deugd. We hebben er zélf deugd van, onze omgeving heeft er deugd van en zelfs uw favoriete sitcom heeft er deugd van. Het is gezond: onze lachexpert noemt het zelfs een vaccin. Serieus? (lacht)