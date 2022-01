Er schuilt ook een lichtpuntje achter dramatische cijfers over onze geestelijke gezondheid

Het ging tijdens deze pandemie nog nooit eerder zo slecht met onze mentale gezondheid. Een op de drie personen was eind december ontevreden over zijn leven, een op de vijf heeft symptomen van een depressie. Dat amper twee maanden na de meest positieve cijfers over ons welbevinden sinds maart 2020. Onderzoeker Stefaan Demarest ziet het met lede ogen aan, maar vindt gelukkig ook een lichtpuntje.