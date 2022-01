Indrukwekkende villa staat te koop, en vooral de garage tart de verbeelding

Een villa-landhuis gelegen in een parktuin van 56.000 vierkante meter. Een schitterend buitenzwembad. 5 prachtige slaapkamers, elk met eigen badkamer. Een prachtig afgewerkte dubbele woonkamer, ruime leefkeuken en gastengedeelte. Een conciërgewoning. Dit huis heeft het allemaal.

rr

De villa ligt in een fraai park met een schitterend buitenzwembad. — © rr

Maar de grootste troef van dit vastgoedpareltje in het Oost-Vlaamse Ursel is misschien wel de ondergrondse garage. Volgens de advertentie van immokantoor Found & Baker Properties is die 1500 vierkante meter groot en geacclimatiseerd. Ideaal dus voor een nieuwe eigenaar met een grote autocollectie. In het geval de koper nog geen genoeg zou hebben aan die grote oppervlakte onder de grond, kan hij nog auto’s stallen in vier bovengrondse garageboxen.