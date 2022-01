Al twee maanden niet meer gewonnen, maar honderden fans van het Spaanse Cadiz juichen ontslagen coach luidkeels toe

Het gaat dit seizoen niet zo goed met Cadiz. De ploeg staat na 20 speeldagen voorlaatste in La Liga, met slechts 14 punten. Reden genoeg voor het bestuur om trainer Alvaro Cervera te ontslaan. Maar dat was niet naar de zin van de supporters. Die kwamen deze week massaal samen toen Cervera afscheid kwam nemen van de club. De man die Cadiz van de derde naar de eerste klasse bracht in Spanje werd luidkeels toegezongen door de aanhang.