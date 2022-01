“Het was een zware week in Oliva”, glimlachte Andreas Hanche-Olsen bij de begroeting voorafgaand aan het wekelijkse persmoment in de Ghelamco Arena. De Noorse verdediger ondervond er ook nog maar eens aan den lijve hoe pittig een stageweek onder het bewind van Hein Vanhaezebrouck uitvalt. “Het waren lange dagen met trainingssessies die soms heel lang uitliepen.”