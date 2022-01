Wesley Hoedt, de leider die Anderlecht meer stabiliteit bezorgt: “We mogen Kompany gerust tegenspreken”

Hij vertolkt al eens graag een hoofdrol. Vanavond is Wesley Hoedt (27) een cruciale figuur in de docu ‘Mauve’, want daar is te zien hoe hij fel in discussie gaat met Vincent Kompany. Daarnaast is de verdediger ook een sleutelpion in de sportieve revival van Anderlecht. Hoedt speelde al elke minuut en bombardeerde paars-wit na een reeks met 16 op 18 weer tot titelkandidaat. “De kracht van onze defensie is dat we allemaal Spaans spreken.”