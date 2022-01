Hein Vanhaezebrouck hekelt nieuwe coronaregels van Pro League: “Dit is insane”

Vanavond ontvangt Hein Vanhaezebrouck met AA Gent zijn ex-club KV Kortrijk. Een duel dat volledig overheerst zal worden door de coronaperikelen. De Gentse coach is dan ook bijzonder misnoegd door de nieuwe coronaregels die de Pro League heeft ingevoerd: “Er is geen enkele variant zo besmettelijk als deze omikronvariant. Dat hebben de Pro League en de kalendercommissie blijkbaar niet begrepen.”

Vorige week kampte AA Gent tijdens de stage in Oliva met vijf besmettingen. Nieuwe besmettingen werden er in Spanje niet meer vastgesteld maar eenmaal de Gentse spelersgroep opnieuw in Gent neerstreek, gingen de poppen aan het dansen. Geen wonder dat Hein Vanhaezebrouck daags voor de competitieherneming tegen Kortrijk zwaar uithaalde naar de top van de Pro League.

“Ik denk dat het voorstel om de competitie op te schuiven, het meest verstandige was”, verwees HVH naar het voorstel van AA Gent en Zulte Waregem om de eerstvolgende twee speelmomenten van de Jupiler Pro League uit te stellen. Een voorstel dat door de Algemene vergadering van de Pro League van tafel werd geveegd. “Dan kwam de reactie dat het uit eigenbelang is, maar dit is niet zo. Er is geen enkele variant zo besmettelijk als deze omikron. Dat hebben de Pro League en de kalendercommissie blijkbaar niet begrepen.”

Nee, Vanhaezebrouck heeft geen begrip voor die beslissing en hij liet dan ook geen spaander heel van de verschillende partijen die een rol speelden in dit debat en spaarde daarbij ook niet de kritiek op tv-partner Eleven: “Volgens Eleven zouden die inhaalmatchen afgewerkt moeten worden op dinsdag om 14 uur. Leven die op een andere wereld of zo?”

“Iedereen moet zich aanpassen en rekening houden met voorwaarden en beperkingen. Maar voor Eleven bestaan er geen beperkingen”, fulmineerde HVH. “Bij ons staat de gezondheid voorop. Dat is ook bij Kortrijk en de andere ploegen het geval. Trouwens, tot begin april kun je matchen uitstellen. Maar de halve finale van de beker kan niet uitgesteld worden. Waarom moet daar een uitzondering voor gemaakt worden. Zijn er ploegen die hopen dat Kameroen – Marokko soms de finale van de Afrika Cup wordt?”

“Een match uitstellen, lukt ons niet”

Ook de nieuwe coronatestregels kunnen voor Vanhaezebrouck duidelijk niet door de beugel: “Je krijgt ze bovendien ook te laat te horen. We hebben iedereen op dinsdag een PCR-test laten ondergaan, zoals het protocol het voorschreef. Een dag later ontvingen we nieuwe regels. We hebben ze daags ervoor getest en we zagen de besluiten. We gaan die ook volgen en dus niet de regels van de JPL volgen.”

De nieuwe voorwaarden van de Pro League-coronaregels worden door HVH bovendien ook als onrealistisch omschreven: “Nu zeggen ze dat iedereen die geboosterd is, niet getest moet worden. Mijn vrouw is momenteel ziek ondanks dat ze een booster kreeg, wij missen twee spelers met besmettingen die geboosterd waren. Ze moesten niet eens getest worden! Dit kan niet de bedoeling zijn. Ik ga dan ook geen namen of lijst geven met al onze besmette spelers, Kortrijk deed dat evenmin omwille van privacyredenen.”

“Een selectie zal ik ook niet meer vooraf bekendmaken. Omdat we voor Nieuwjaar al 36 matchen afwerkten en flink roteerden, raak ik ook nooit aan zeven besmette spelers die 30% van de matchen heeft afgewerkt. Een match uitstellen, zal ons dus niet lukken. Dit wordt hoe dan ook geen gewoon AA Gent dat op het veld komt. Meer heb ik niet te zeggen. Want dit is ‘insane’.”