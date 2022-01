Op zoek naar het geluksbrein met topneuroloog Steven Laureys: “Als je heel hard gelukkig wilt zijn, lukt het niet”

Geluk zit voor een deftig stuk tussen onze oren, dat weet neuroloog Steven Laureys (53) als geen ander. Hij is een wereldautoriteit als het over ons brein gaat, dook al in de grijze massa van boeddhist en ‘gelukkigste man ter wereld’ Matthieu Ricard, en schreef verschillende boeken over meditatie. Kunnen we een ultiem voorschriftje contentement kopen? “Helaas. Hoe harder je ernaar zoekt, hoe moeilijker je het zal tegenkomen.”