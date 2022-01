Zulte Waregem heeft met Davy De fauw en Timmy Simons nu twee hoofdtrainers: “Ik zie het probleem niet, hoor...”

Zeg niet “assistent-trainer” tegen Davy De fauw, rechterhand van Timmy Simons bij Zulte Waregem. Zeg wel: hoofdcoaches De fauw (40) én Simons (45). Bijzonder, ja maar zo wil de fusieclub het. Of hoe Francky Dury bij Essevee eigenlijk opgevolgd is door een duo, dat meteen ook zes op zes pakte. Een Zoom-gesprek met Tim en coach Davy, nog voor bekendraakte dat Covid hun ploeg midscheeps had getroffen.