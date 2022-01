Het vaccin van Moderna wordt niet meer toegediend voor de basisvaccinatie voor wie 30 jaar is of jonger. De kans op een ontsteking van de hartspier ligt bij jonge mannen iets hoger dan het geval is bij Pfizer. Van de vier gebruikte vaccins, kregen er drie een leeftijdsgrens. Hebben we te snel geoordeeld dat ze veilig zijn?