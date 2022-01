(Nog) geen snelle oplossing: regering raakt het niet eens over btw-verlaging

De politieke druk om de energiefactuur te verlagen, is bijzonder groot. Maar hoe dat moet gebeuren, daarover is de federale regering het nog niet eens. CD&V en de socialisten willen een verlaging van de btw, maar de liberalen staan daar niet voor te springen. “Er liggen nog verschillende voorstellen op tafel”, zei premier Alexander De Croo (Open VLD) gisteren in de Kamer. Het onderwerp staat vandaag op de agenda van de regering.