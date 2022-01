Havana-syndroom teistert Amerikaanse spionnen: vier nieuwe gevallen bekend

Hoofdpijn, geheugenverlies, misselijkheid: steeds meer medewerkers van Amerikaanse ambassades kampen met mysterieuze hersenkwalen. Het zogeheten Havana-syndroom velde recent vier medewerkers in Parijs en Genève. “We gaan dit tot op de bodem uitzoeken”, zegt de Amerikaanse staatssecretaris Anthony Blinken.

De Amerikaanse inlichtingendiensten maken zich steeds grotere zorgen over het Havana-syndroom. De neurologische klachten kunnen maanden aanslepen en lijken soms zelfs permanent. De slachtoffers zijn CIA-agenten, diplomaten en ambassademedewerkers van over heel de wereld. Sinds het eerste geval in 2016 in Havana zijn er zo’n 200 geteld. Naast Parijs en Genève dook het syndroom vorig jaar ook op bij missies in Duitsland, Colombia, India en Vietnam.

De oorzaak is een compleet mysterie. Een aanval of pesterijen van een vijandig land wordt steeds als waarschijnlijker gezien. En dan wijst iedereen naar Rusland. De jongste jaren werd het land verantwoordelijk geacht voor cyberspionage en de moordpogingen op Sergej Skripal en Aleksej Navalny.

Microgolven

De getuigenissen komen van over heel de wereld, maar zijn steeds gelijklopend. Slachtoffers hoorden vreemde geluiden en kregen last van duizeligheid, geheugenverlies en hoofdpijn. “Sommige mensen hoorden schurende geluiden, anderen omschreven het als vibraties in hun hoofd”, zegt een voormalig hooggeplaatste diplomaat tegen The Wall Street Journal. “Om gek van te worden”, zegt hij.

De buitenwereld verklaarde hen ook een beetje gek, maar de Amerikaanse staatssecretaris Anthony Blinken wil de zaak nu tot op de bodem uitzoeken. Een van de theorieën is dat iemand een apparaat met microgolven op de ambassades richt.

Volgens Rusland zijn deze ‘magnetronwapens’ een fabeltje en ook China is niet opgezet met de verdachtmakingen. Blinken gaf bij MSNBC toe dat de Amerikanen tot op heden niet weten wat er precies gebeurd en wie verantwoordelijk is. “We draaien overuren met heel de regering om het uit te zoeken.”

