Invaller Alexis Saelemaekers helpt Milan aan ticket voor kwartfinales in Coppa Italia, ten koste van Zinho Vanheusden

AC Milan heeft zich donderdagavond geplaatst voor de kwartfinales van de Coppa Italia. In de achtste finales haalde Milan het in San Siro van Genoa: 3-1 na verlengingen.

Onze landgenoot Alexis Saelemaekers startte op de bank bij de Milanezen en mocht na 80 minuten Junior Messias komen vervangen. Even voordien had Olivier Giroud de gelijkmaker gescoord voor Milan, Genoa was na 17 minuten op voorsprong gekomen na een treffer van Leo Ostigard. Zinho Vanheusden maakte de wedstrijd vol voor de bezoekers.

1-1 was ook de score na de reguliere speeltijd en dus moesten verlengingen voor de beslissing zorgen. Daarin zorgde Rafael Leao na 102 minuten met de 2-1 voor de verlossing voor de Rossoneri. In de tweede verlenging maakte Saelemaekers (112.) er nog 3-1 van. Drie minuten later liep de Rode Duivel tegen een gele kaart aan.

Eerder op donderdag sneuvelde Napoli reeds in de achtste finales van de Italiaanse Beker. Na verlengingen verloren ze, ondanks een doelpunt van Dries Mertens, met 2-5 van Fiorentina.