Gouverneur van Californië weigert voorwaardelijke vrijlating van moordenaar Robert F. Kennedy

De moord op Kennedy is een van de meest beruchte misdaden in de geschiedenis van de Verneigde Staten, schrijft Newsom in een persbericht. Na tientallen jaren in de gevangenis toont Sirhan niet het noodzakelijke inzicht om hem ervan te weerhouden nog meer gevaarlijke beslissingen te nemen.

Robert F. Kennedy. — © AP

Een paroolcommissie in Californië had in augustus de vrijlating van Sirhan goedgekeurd. Hij bracht meer dan vijf decennia door achter de tralies en voor de zestiende keer gevraagd om vrij te komen. Het besluit van de commissie werd voorgelegd aan de gouverneur van Californië, die het nu heeft verworpen.

Motief

Sirhan, een in Jeruzalem geboren Palestijn, schoot Kennedy op 5 juni 1968 dood in Los Angeles, slechts enkele uren nadat laatstgenoemde in Californië de voorverkiezingen voor de Democratische presidentskandidaat van de VS had gewonnen. De Amerikaanse justitie ging uit van Kennedy’s pro-Israëlische houding als motief van de toen 24-jarige dader. Vijf jaar eerder was Kennedy’s broer, de Amerikaanse president John F. Kennedy, doodgeschoten in Dallas, Texas.

Sirhan werd ter dood veroordeeld in 1969. Nadat de doodstraf in 1972 in Californië werd afgeschaft, werd het vonnis omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Hij zit de straf uit in een gevangenis in San Diego.