Marc Noppen (UZ Brussel): “Opvallend meer kinderen in ziekenhuis met coronabesmetting”

De omikronvariant veroorzaakt een heel nieuw beeld in de ziekenhuizen, zegt UZ Brussel-CEO Mark Noppen in De morgen. “Opvallend meer kinderen worden ziek.”

De vijfde coronagolf blijft dag na dag aan snelheid winnen in ons land. Maar omdat die minder ziekmakend is, is de Covid-drukte in de ziekenhuizen voorlopig nog beheersbaar. “Er is een lichte stijging, maar niet exponentieel”, zegt Marc Noppen, CEO van UZ Brussel, in De morgen. “En de nieuwe patiënten kunnen meestal al na een paar dagen het ziekenhuis verlaten.”

Wat Noppen opvalt tijdens de vijfde golf, speelt zich af op pediatrie. “Ik had vanochtend een meeting met de pediaters en die vertelden me dat de spoedafdeling op de pediatrie volledig vol ligt. Dat is wel een nieuw element bij omikron: er lijken opvallend meer kinderen ziek te vallen. Dat komt natuurlijk boven op de belasting van normale seizoensziektes zoals RSZ en andere longontstekingen.”