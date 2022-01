Samuel Bastien op weg naar uitgang bij Standard?

Bastien is een van de meest gebruikte spelers dit seizoen bij Standard en geniet belangstelling vanuit de Amerikaanse MLS. Meer bepaald New England Revolution toont interesse. Het is dezelfde club die in 2018 vier miljoen euro had geboden voor Paul-José Mpoku. Samuel Bastien ligt nog anderhalf jaar onder contract bij Standard.

Bongiovanni: geen Patro, wel Standard

De transfer van Adrien Bongiovanni (22, AS Monaco) naar Patro is omwille van familiale redenen afgesprongen. De Luikse middenvelder trekt in de plaats naar zijn ex-club Standard, waar hij het komende halfjaar op amateurbasis voor de beloften zal uitkomen en de kans krijgt om zich te laten zien. Ook met het oog op eventuele kwalificatie voor 1B komend seizoen.