Nederlandse patiënt draagt al negen maanden variant mee waarvan wetenschap dacht dat die niet meer bestond

In een ziekenhuis in Groningen is bij een Covid-patiënt een variant gevonden waarvan wetenschappers dachten dat die al even niet meer bestond. Dat is erg zeldzaam, schrijft De telegraaf.

Het gaat om de variant B.1.177.77. In de zomer van 2020 kwam die even opzetten in Spanje en dook hij in enkele andere landen op, maar hij was niet opgewassen tegen de alfavariant. Het laatste geval ermee werd negen maanden geleden vastgesteld in Nederland. En nu dus opnieuw, in het UMCG-ziekenhuis in Groningen.

De wetenschappers in dat ziekenhuis ontdekten dat het virus nog altijd bestaat in die laatste patiënt. En dat is best uitzonderlijk, maar wel te verklaren. “Gezonde mensen ruimen het virus binnen enkele dagen op, maar bij patiënten met onderliggend lijden geldt dat niet altijd“, zegt UMCG-viroloog Bert Niesters. “Mensen met een slecht werkend immuunsysteem raken het virus moeilijker kwijt. Die testen soms positief, soms negatief en dan ineens weer positief. Zo is het in dit geval ook. De infectie wordt maar niet opgeruimd.”